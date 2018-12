PARLAMENTARIUSZ (10) Europejski taniec skrajności

J

eśli patrzeć na kontynent europejski geograficznie jako całość, to w oczywisty sposób można dostrzec więcej problemów niż tylko te, które widać w samej Unii Europejskiej. Zresztą, dotyczą one również samej Unii. O stabilności i perspektywach Unii decydują przecież także sąsiedzi: na już pozaeuropejskim południu, wyraźnie w krajach Afryki Północnej, na Bałkanach, w obszarach partnerstwa wschodniego oraz w Rosji.To szerokie spojrzenie ujawnia mnóstwo napięć i skrajności targających dzisiaj Europą.Europejską Nagrodę Sacharowa w Parlamencie Europejskim właśnie otrzymał Oleg Sencow, ukraiński reżyser filmowy, aktywny na Majdanie 5 lat temu, bohater walki o integralność terytorialną Ukrainy, przeciwnik aneksji Krymu i zawłaszczania Donbasu przez Rosję. Aresztowany, osadzony - jest teraz za kołem polarnym. Wypadają mu zęby i włosy, głoduje walcząc o uwolnienie Ukraińców trzymanych w rosyjskich więzieniach. Historia, jak z Dostojewskiego, jak z carskiej albo stalinowskiej Rosji, jak z książek Sołżenicyna.Ale to jest także dzisiejsza, współczesna historia europejska. Sencow, o którym się mówi, że się nie podda, chyba że umrze - sam o sobie w liście do Parlamentu Europejskiego napisał: „chcę naprawdę pokazać, że zasłużyłem swoim życiem na tę nagrodę...”.Agresywna Rosja na rubieżach Europy, Sencow za kołem polarnym w łagrze. A w Strasburgu zamach terrorystyczny.Terrorysta - samotny wilk, czy pionek w wielkiej organizacji. Strach, tragedia, zamknięte centrum Strasburga i Parlament Europejski owej nocy. Asystentka jednej z komisji pokazuje mi zdjęcie z krwią przed hotelem, w którym mieszka. Ten atak rodzi dwie reakcje. Jedność w walce o normalność europejskiego życia, co wyraża się przyjęciem w PE kolejnych, klarownych rekomendacji do walki z terroryzmem, co tworzy podstawy dla lepszej koordynacji nie tylko walki, ale i prewencji. Zarazem - obok tej jedności jest wola rozwijania świata takiego, jakim jest Unia Europejska: integracji krajów, otwartości, jednolitego rynku, szacunku dla praw człowieka.A naprzeciw tej postawy są bełkotliwe okrzyki skrajnej prawicy podczas posiedzenia parlamentu, domagające się potępienia unijnych wartości, bo to rzekomo one ( „lewackie”) sprowadzają na Europę terroryzm i groźby fundamentalizmu islamskiego.Ci, którzy wykrzesują z siebie te emocje i chcą je rozpalić w Unii - przeciw każdej odmienności - nie opierają swojego przekazu na analizie, danych, rzetelnym rozpoznaniu trudnych spraw ( jak np.problem uchodźców i migracji). Żyją wyłącznie w oparach emocji. Jak jeden z polskich posłów, który domagał się debaty na temat sytuacji we Francji po wielkich protestach „żółtych kamizelek” podając jako uzasadnienie, że na zdjęciach pokazujących manifestacje oraz czołgi otaczające miejsca protestów ( co samo w sobie nie jest miłym obrazem o demokratycznym rodowodzie) widać było, że miały one rzekomo flagi europejskie. Nic to - że to osławiony fake news, że to dezinformacja, wymyślony dla celów walki politycznej antyeuropejski obrazek - co po publikacji tych zdjęć w Sieci zostało powiedziane, wyjaśnione tysiące razy.Ci sami posłowie, którzy mówią, że Unia i jej instytucje nie powinny się wtrącać w wewnętrzne sprawy krajów - bo łamanie zasady praworządności w Polsce, czy reguł wydawania środków UE w Czechach traktują jako wewnętrzne sprawy tych krajów, bez żadnego wstydu domagają się, by jednak ingerować w wewnętrzne sprawy Francji....Pełna instrumentalizacja wartości, polityki, zasad. Pełne rozchwianie rygorów i spójności rozumienia tego, czym jest Unia Europejska.Gorące emocje i ujawniające się skrajności w rozumieniu Europy i jej problemów podsycane są wielką skalą dezinformacji, fałszywek informacyjnych. Część przekazów dezinformacyjnych ma swoje korzenie w Rosji, pochodzi od zewnętrznych wrogów UE.Ale część, olbrzymia część antyeuropejskiej narracji pochodzi z europejskich ruchów populistycznych i nacjonalistycznych, także od szefów rządów, jak węgierski premier Viktor Orban. Ostatnie protesty biorące się z niezgody na restrykcyjne ograniczenia prawa pracy - nazwał wprost atakiem na chrześcijańską tradycję Węgier. To kłamstwo rzeczowe i ideowe. To sianie strachu - bo na strachu dobrze się buduje reżym autorytarny.Dobrze, że w Unii nie tylko dyskutuje się, ale i podejmuje realne działania w walce z dezinformacją. Od reagowania i sprawdzania faktów, poprzez współpracę platform internetowych, flagowanie tekstów uznawanych za fałszywki informacyjne, rosnące współdziałanie wszystkich partnerów ekosystemu informacyjnego online i offline, by odsłaniać kłamstwa i podejmować działania na rzecz edukacji medialnej, na rzecz uczenia krytycznego myślenia.Jedno - czego brakuje, to mocniejszego wskazania, że źródłem problemu oprócz Rosja trolli i botów Putina są również populiści stricte europejscy. Bo to nie tylko Unia jest atakowana dezinformacyjną bronią, ale i demokracja - ta w środku Unii, w krajach członkowskich, atakowana z samego środka Unii. I to wyzwala bezradność. Paraliżuje Radę Europejską i jej zdolność decyzyjną.Największą słabością Unii są dzisiaj jej państwa członkowskie, dokładniej mówiąc - rządy.Ale nie jest tak do końca, że brunatne siły mają przewagę i pewność wygranej.Ostatnie dni właśnie pokazały, że nawet na Węgrzech coś się zaczyna ruszać. Protesty w parlamencie, konfuzja Orbana, manifestacje uliczne - to początek odzyskiwania przez społeczeństwo węgierskie swojej obywatelskiej, społecznej, związkowej siły. Katalizatorem nie było wyrugowanie Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego z Budapesztu, ale przyjęcie w parlamencie ustawy naruszającej prawa pracownicze, wymuszającej tzw.pracę niewolniczą, czyli ponadgodzinową w dużej skali ( 400 godzin) za niskie wynagrodzenia, i w rozliczeniach 3 letnich.Na pewno do obudzenia się silnej opozycji na Węgrzech jest jeszcze daleko - ale alchemiczny proces buntu już się rozpoczął. Te procesy obywatelskiego buntu tlą się w Rumunii, w Czechach, na Słowacji, na Malcie. Są mocne u nas - w Polsce.Europa populizmu, buntów obywatelskich, aktów terrorystycznych, zagrożeń ze strony Rosji - i Europa Brexitu.Nie wiadomo, jak się rzeczy ułożą. Po trudnych rozmowach przygotowujących grunt do szczegółowych negocjacji, przy kurczącym się czasie ( koniec marca zgodnie z regułami Traktatu i funkcjonowania art.50), przy niejasności wynikającej z orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ( choć to w jakimś sensie niepodważalne) mówiącego o możliwości odwrócenia procesu wyjścia z UE, i przy politycznej słabości Pani Premier May i jej kontredansie decyzyjnym - nie wiadomo, jak wybrnąć z tak splątanej sytuacji, jak rozciąć ten węzeł gordyjski....Brexit z porozumieniem i wynegocjowanym okresem przejściowym, który nigdy nie zamieni się tzw.stałą prowizorkę - jest coraz mniej prawdopodobny. Odwrócenie Brexitu, nawet mimo orzeczenia ETS, jest politycznie mało możliwe w Wielkiej Brytanii, choć do ponownego referendum nawołuje Tony Blair. Brexit bez porozumienia staje się coraz bliższą realnością i kraje europejskie, Rada Europejska musi się nad tym zastanawiać. Ale będzie to najgorsza z możliwych wersja Brexitu.Czy Unia Europejska da sobie radę z wieloma z tych problemów ? Tak, jak dawała sobie radę przez już ponad 60 lat swojego istnienia. I pomimo dzisiejszego kryzysu przywództwa w różnych krajach.Czy była kiedyś taka sytuacja, że przy kumulacji zagrożeń, przy tym swoistym europejskim tańcu skrajności - działo się to przy słabnącej pozycji liderów Francji i Niemiec, i przy relatywnie słabym przywództwie w instytucjach unijnych ( częściowo chyba jednak poza Tuskiem), które jest także pochodną końcówki kadencji.Chyba nigdy tak nie było.I dlatego wybory do Parlamentu Europejskiego są tak ważne. To będzie znacząca próba sił, która pokaże nie tylko to, które ugrupowania są najmocniejsze, a które słabną, ale też pozwoli zobaczyć, czy i jaką przyszłość ma Europa.Michał Boni14 grudnia 2018